【KTSF】

一個由亞裔年輕人組成的Soar Over Hate組織,上月在紐約曼克頓華埠舉辦「AAPI關愛博覽會」,向社區民眾免費派發個人自衛用品和其他資源,而這個週末,他們就會在舊金山(三藩市)華埠花園角舉辦同樣的博覽會,歡迎公眾到場參加。

舊金山的AAPI關愛博覽會,除了會派發免費的自衛用品外,還會有自衛術示範,讓民眾回家種植植物的工作坊,冥想,調節壓力工作坊和其他重要資源,例如是選民登記和房屋,就業和移民等資訊。

博覽會舉行時間是星期六6月26日下午1時至4時,歡迎所有人士參加,但領取免費贈品和服務,就是亞太裔長者、低收入人士,必要工作人士、性工作者和同志群體有優先。

