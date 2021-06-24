邁阿密12層高住宅大樓部分突倒塌 多人死傷

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邁阿密一座12層高的住宅大樓部分倒塌，至少1死9傷，51名居民失蹤，部分人可能被困瓦礫下，當局正加緊搜救，並調查塌樓原因。

大樓向海的部分建築倒塌，有住宅的睡房損毀嚴重、雜物跌下地面的瓦礫堆。事發於凌晨約2時，大樓對開的停車場留下大量瓦礫。大樓有約3分之1倒塌，至少有30戶受影響，部分剩下的單位露台損毀。

消防部門派出數十支隊伍到場，並出動警犬搜救。當局救出部分被困在瓦礫下的人，亦有部分居民自行逃出。由於大樓結構可能有危險，消防員用雲梯救出仍然身處大樓內的人，疏散居民到社區中心。

附近居民猶有餘悸，憶述︰「這幾乎像九一一事件，如炸彈擊中般，完全粉碎建築，變成一大堆瓦礫。」亦有人形容猶如風暴︰「大樓在搖晃，我望出窗外完全看不清，以為有風暴之類。但實際上沙塵散去後，大樓後半甚或3分之2消失了，倒塌在地上。」

這座大樓在1981年落成，裡面有約130個單位，但並非住滿人。事發時天台正進行工程，但當局認為不太可能是塌樓原因。地方官員指，大樓樓齡不算舊，無理由突然如此倒塌，懷疑結構支柱受損或遭破壞，或者出現地陷。

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