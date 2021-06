【KTSF】

灣區本週末可能迎來新一波熱浪。

國家氣象局預測,灣區以及Monterey縣以南,由本星期六至下星期一可能會迎來熱浪,預料天氣會炎熱和乾燥。

星期日將會是最熱,氣溫可能介乎華氏90至100度之間,不過預料超過100度的機會不大。

灣區一些避暑中心會開放給有需要的人士。

