CDC專家認為青少年接種後出現心肌炎或與疫苗有關（視頻）

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對於出現多宗青少年及年輕人接種Pfizer和Moderna新型肺炎疫苗後出現心肌炎，聯邦疾控中心（CDC）的專家委員會周三開會後認為，出現的心肌炎可能同接種疫苗有關，但認為打針的好處仍大於風險。

CDC表示，至今總共有323宗30歲以下人士接種完整疫苗後，出現心肌炎個案，大部分都已康復。

CDC專家顧問委員會周三開會討論這情況，結論是證據顯示似乎，部分心肌炎同接種Pfizer和Moderna疫苗有關，情況在年輕男性最普遍，一般都是在打完第二針後一星期出現，大部分人經過治療和休息後情況好轉。

CDC指出，每一百萬打完第二針的年輕人，就有約12.6人會出現心肌炎，出現心肌炎副作用仍屬罕見。

CDC表示計劃更新指引，建議任何人在打完第一針後，出現心臟發炎症狀，可延遲打第二針，聯邦食品及藥物管理局（FDA）則計劃加入警告字句。

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