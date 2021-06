CDC專家認為青少年接種後出現心肌炎或與疫苗有關（視頻）

【KTSF】

對於出現多宗青少年及年輕人接種Pfizer和Moderna新型肺炎疫苗後出現心肌炎,聯邦疾控中心(CDC)的專家委員會周三開會後認為,出現的心肌炎可能同接種疫苗有關,但認為打針的好處仍大於風險。

CDC表示,至今總共有323宗30歲以下人士接種完整疫苗後,出現心肌炎個案,大部分都已康復。

CDC專家顧問委員會周三開會討論這情況,結論是證據顯示似乎,部分心肌炎同接種Pfizer和Moderna疫苗有關,情況在年輕男性最普遍,一般都是在打完第二針後一星期出現,大部分人經過治療和休息後情況好轉。

CDC指出,每一百萬打完第二針的年輕人,就有約12.6人會出現心肌炎,出現心肌炎副作用仍屬罕見。

CDC表示計劃更新指引,建議任何人在打完第一針後,出現心臟發炎症狀,可延遲打第二針,聯邦食品及藥物管理局(FDA)則計劃加入警告字句。

