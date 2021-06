加州科技部解釋有民眾無法取得電子疫苗卡原因（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

本台日前報導,很多人無法取得加州電子疫苗卡,加州科技部做出解釋。

推出電子疫苗卡的加州科技部回應,如果無法獲得電子疫苗卡,不代表加州疫苗登記處(California Immunization Registry)沒有你的疫苗接種紀錄,電子疫苗紀錄都是來自加州疫苗登記處,當無法取得電子疫苗卡QR Code,最常見的情況就是提供錯誤的資料,像是電話號碼,或是名字拼寫錯誤,尤其是提供的名字,跟ID上的名字如果有稍微不同,就無法得到連結,總之就是一定要百分之百匹配。

加州科技部建議,跟提供疫苗的診所或單位更正疫苗紀錄,如果還是無效,再透過加州公共健康部的troubleshooting page更正。

加州科技部也澄清,如果無法取得電子疫苗卡,不代表沒有在抽獎名單內,因為是從加州疫苗登記處抽出得獎者,而不是從電子登入門戶,也因此有些中獎者因為沒有提供有效的聯絡方式,相關單位必須驗證他們的身分,才把獎金送到得獎者手中。

另外,州長紐森在5月27日宣布,之後接受疫苗接種的頭兩百萬民眾,將可以自動得到50元的禮物卡,可以選擇50元的現金卡,或是Safeway等超級市場的購物卡,有打完兩針的民眾表示,已經收到禮物卡的兌換通知。

主管單位也澄清,只要是有接種疫苗,全部都計算在加州的疫苗接種數據,跟電子疫苗卡無關。

目前加州已經有57.3%的民眾接種完整新冠疫苗,有超過70萬加州人取得了電子疫苗卡。

