加州科技部解釋有民眾無法取得電子疫苗卡原因（視頻）





【KTSF 萬若全報導】

本台日前報導，很多人無法取得加州電子疫苗卡，加州科技部做出解釋。

推出電子疫苗卡的加州科技部回應，如果無法獲得電子疫苗卡，不代表加州疫苗登記處（California Immunization Registry）沒有你的疫苗接種紀錄，電子疫苗紀錄都是來自加州疫苗登記處，當無法取得電子疫苗卡QR Code，最常見的情況就是提供錯誤的資料，像是電話號碼，或是名字拼寫錯誤，尤其是提供的名字，跟ID上的名字如果有稍微不同，就無法得到連結，總之就是一定要百分之百匹配。

加州科技部建議，跟提供疫苗的診所或單位更正疫苗紀錄，如果還是無效，再透過加州公共健康部的troubleshooting page更正。

加州科技部也澄清，如果無法取得電子疫苗卡，不代表沒有在抽獎名單內，因為是從加州疫苗登記處抽出得獎者，而不是從電子登入門戶，也因此有些中獎者因為沒有提供有效的聯絡方式，相關單位必須驗證他們的身分，才把獎金送到得獎者手中。

另外，州長紐森在5月27日宣布，之後接受疫苗接種的頭兩百萬民眾，將可以自動得到50元的禮物卡，可以選擇50元的現金卡，或是Safeway等超級市場的購物卡，有打完兩針的民眾表示，已經收到禮物卡的兌換通知。

主管單位也澄清，只要是有接種疫苗，全部都計算在加州的疫苗接種數據，跟電子疫苗卡無關。

目前加州已經有57.3%的民眾接種完整新冠疫苗，有超過70萬加州人取得了電子疫苗卡。

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