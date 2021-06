美國學者指中國研究員曾要求美方刪除病毒基因資料

【有線新聞】

美國一名病毒學家發現,當地國家衛生研究院曾應中國研究員的要求,刪除武漢疫情早期的病毒基因排序資料,後來在雲端找回部分數據並重組;比對後顯示病毒在華南海鮮市場爆發前,可能已在武漢流傳。學者質疑刪除資料動機,但局方表示屬正常程序。

西雅圖一所癌症研究中心的病毒學家布盧姆,周二發表一篇未完成同行評閱的預印本論文,稱本月初嘗試在國家衛生研究院的資料庫搜尋去年由武漢研究員提交的資料時,發現不見了,數據包括去年1月、2月武漢住院或疑似感染新型肺炎病人的病毒樣本基因排序。

被刪除的基因排序數據有241組,布盧姆後來在雲端伺服器找回部分原始數據,重組出13組基因排序;比對及初步分析顯示,新型肺炎病毒可能在2019年12月、華南海鮮市場爆發前,已在武漢流傳。他正繼續嘗試連同其他早期數據,整理病毒的族譜。

國家衛生研究院證實,數據是由一名中國研究員在去年3月提交上資料庫,三個月後要求刪除,理由是數據已更新,會儲存到另一個資料庫,所以要求衛生研究院刪除舊版本,避免造成混亂;又稱該研究員是有權要求刪除數據,去年夏天有13宗同類要求。

但布盧姆質疑刪除的動機,認為會令外界質疑中方的透明度,亦顯示現時的溯源調查可能未能審閱過全部資料,有其他學者亦擔心會否有其他早期數據曾被刪除,令調查缺少了一些關鍵部分。

