報告指Santa Clara縣疫情下種族歧視和收入不平等更嚴重（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

聖荷西州立大學一份報告指出,Santa Clara縣在疫情期間,種族歧視和收入不平等的情況變得更嚴重。

聖荷西州立大學人權學院(SJSU Human Rights Institute)根據「矽谷創傷指數」(Silicon Valley Pain Index),評估Santa Clara縣或矽谷種族不公平的情況,由去年6月開始收集有關飢餓、住宿困難、無家可歸和收入減少等報告。

報告指出,Santa Clara縣去年每4人之中,就有一人面對飢餓,而無家可歸人口就增加至1.1萬幾人,有197名露宿者死於街頭,比前年多了兩成幾,20萬人面對被逼遷的風險,近3000名高中生輟學,佔所有學生14%,其中最多是拉美裔、ESL和無家可歸學生。

SJSU人權學院委員總監William Armaline說:「這些資料都不難找,即是說這些問題並無隱藏,而是被正常化,這才是最可怕。」

報告又指,矽谷多間高科技公司的管理層和高層,大部份仍然是以白人居多,蘋果公司只有一名非洲裔高級行政人員,Google公司只有2%拉美裔女性員工,Facebook公司只有近4%非洲裔員工,整個高科技業界,只有1.5%非洲裔員工,拉美裔員工只有5%。

SJSU人權學院委員Scott Myers-Lipton說:「疫情期間種族不公平變得更嚴重,頭十名矽谷首富,全部白人,淨收入大增至5710億,增幅130%,同時間,非洲裔居民收入則跌了1%。」

另外,非洲裔和拉美裔在街上被警員檢控的機會,比白人高出分別6倍和兩倍,他們希望呼籲市府、州府等組織機構,能夠共同尋求解決方案。

Myers-Lipton說:「我們希望報告能鼓舞解決方案,因為矽谷居民所遭受的完全不能接受。」

