報告指Santa Clara縣疫情下種族歧視和收入不平等更嚴重（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

聖荷西州立大學一份報告指出，Santa Clara縣在疫情期間，種族歧視和收入不平等的情況變得更嚴重。

聖荷西州立大學人權學院（SJSU Human Rights Institute）根據「矽谷創傷指數」（Silicon Valley Pain Index），評估Santa Clara縣或矽谷種族不公平的情況，由去年6月開始收集有關飢餓、住宿困難、無家可歸和收入減少等報告。

報告指出，Santa Clara縣去年每4人之中，就有一人面對飢餓，而無家可歸人口就增加至1.1萬幾人，有197名露宿者死於街頭，比前年多了兩成幾，20萬人面對被逼遷的風險，近3000名高中生輟學，佔所有學生14%，其中最多是拉美裔、ESL和無家可歸學生。

SJSU人權學院委員總監William Armaline說：「這些資料都不難找，即是說這些問題並無隱藏，而是被正常化，這才是最可怕。」

報告又指，矽谷多間高科技公司的管理層和高層，大部份仍然是以白人居多，蘋果公司只有一名非洲裔高級行政人員，Google公司只有2%拉美裔女性員工，Facebook公司只有近4%非洲裔員工，整個高科技業界，只有1.5%非洲裔員工，拉美裔員工只有5%。

SJSU人權學院委員Scott Myers-Lipton說：「疫情期間種族不公平變得更嚴重，頭十名矽谷首富，全部白人，淨收入大增至5710億，增幅130%，同時間，非洲裔居民收入則跌了1%。」

另外，非洲裔和拉美裔在街上被警員檢控的機會，比白人高出分別6倍和兩倍，他們希望呼籲市府、州府等組織機構，能夠共同尋求解決方案。

Myers-Lipton說：「我們希望報告能鼓舞解決方案，因為矽谷居民所遭受的完全不能接受。」

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