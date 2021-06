聖荷西市呼籲用戶自願節水15%（視頻）

【KTSF】

由於南灣旱情惡化,聖荷西市周三起呼籲用戶自願節水15%,如果8月底未達標,將考慮實施更嚴格的限水規定,包括罰款或加收附加費。

服務聖荷西上百萬用戶的聖荷西水公司,目前針對的是減少戶外灌溉用水,因為這部分佔居民用水量超過50%,周三起該市呼籲商用和居民用戶自願節水,幅度是2019年用水量的15%,並且要在8月底達標。

聖荷西水公司代表Liann Walborsky說:「如果我們無法在8月31日達到15%的數目,我們可能要重新評估罰款或收乾旱附加費的可能,現在還沒有強烈的定調,只是未來有可能而已。」

根據當前規定,戶外每星期只能澆水兩次,單號地址用戶定在每週一和週四,雙號地址用戶則是每週二和週五,為了避免水分蒸發,當局也要求用戶早上10時到晚上8時期間不要澆水,並且限制每個自動灑水器不要使用超過15分鐘,對此有居民表示願意配合。

聖荷西市居民John Quinn說:「我認為從15%減起可行也需要。」

從過去的經驗看來,聖荷西的用水戶配合度很高,因此當局有信心用戶會遵守相關的用水規定,並呼籲大家一同渡過疫情。

而如果整體節水15%的目標沒有達成,聖荷西水公司董事會將在9月開會,討論下一步要怎麼做。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。