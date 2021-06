【KTSF】

負責選務作業的加州州務卿辦公室周三宣布,已經查證完成超過170萬個罷免州長紐森的請願簽名,罷免選舉正式啟動,進入下一階段。

加州州務卿Shirley Weber周三表示,已經通知財務部門,有43個簽名人士自願撤銷其罷免簽名,剩下的171萬9千9百個簽名,仍然達到罷免選舉門檻,最終查證作業結束,州長罷免案宣告進入下一階段,交由加州財務部估算這場特別選舉的開支。

這個步驟完成之後,接下來將由加州副州長在60至80天內排出罷免選舉的日期。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。