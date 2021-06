醫生呼籲婦女勿再拖延乳房掃描檢查（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

過去一年受到新冠疫情影響,很多女性推遲了乳房掃描檢查(mammogram),醫生呼籲不要再拖延。

根據Shutter醫療機構統計,有超過十萬名的女性會員沒有定期做乳房檢查,過去一年半新冠疫情情況更嚴重,很多女性取消乳房掃描檢查,有女性因為推遲檢查,結果錯過治療時機,嚴重到必須接受化療。

放射科醫師Anjali Shah說︰「過去一年半,中斷預防性照護的管理,很多資源被轉到其他健康問題,我們看到定期乳房檢查減少。」

根據統計世界衛生組織,乳癌已經成為取代肺癌成為最常見的癌症,乳癌早期發現,存活率很高。

放射科醫師Miyuki Murphy說︰「我們發現透過掃描發現早期乳癌5年,存活率是99%,但如果發現的晚,腫瘤變大癌細胞擴散,5年存活率降到28%。」

醫生們表示,很多女性因為疫情而不敢去醫院,現在加州已經解封,確診人數很少,醫院也做了很多防護措施,無須擔心。

40歲以上的女性,乳癌病發率比年輕女性顯著高,因此應定期進行全面的乳健檢查,醫學研究證實,乳房掃描檢查,可以減少乳癌死亡率二至三成,從過去的每年檢查一次,改為每兩年檢查一次。

