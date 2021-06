美國西北地區周末熱浪來襲 高溫或破紀錄

【KTSF 江良慧報導】

通常氣候溫和的太平洋西北地區,週末面對有可能是歷史性的破紀錄熱浪侵襲,西雅圖和波特蘭等城市,氣溫可能高達甚至超過華氏100度,也即是比預期華氏80多度的邁亞密更熱。

目前在10個州,有超過40場山火正在焚燒,超過50萬畝土地,有湖泊經歷20年來最嚴重旱情,西岸部分地區更面臨可能破紀錄的熱浪。

國家氣象局分析師Robin Fox說︰「所以加上這熱浪,只會令情況惡化,直至我們有雨或天氣轉涼。」

太平洋西北部地區,氣溫很可能達到三位數,到晚上也不會轉涼。

Fox說︰「很不尋常,而且增加炎熱的風險,當日間這麼溫暖到晚上也不轉涼。」

很多人或因此面臨風險,緊急事務專員Joel Litkie說︰「我擔心家裡有長者、殘障人士,我們正為週末存冰和水,這不比冰雪風暴普遍,所以我們確保要照顧鄰居。」

拜登總統本週已經和緊急事故管理局會面,下星期會與西岸州份州長會面,商討極端天氣事宜。

拜登說︰「山火開始了,還有水浸,我們面對艱難季節,但我認為我們要做好準備,準備好所有資源。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。