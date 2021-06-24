美國西北地區周末熱浪來襲 高溫或破紀錄

【KTSF 江良慧報導】

通常氣候溫和的太平洋西北地區，週末面對有可能是歷史性的破紀錄熱浪侵襲，西雅圖和波特蘭等城市，氣溫可能高達甚至超過華氏100度，也即是比預期華氏80多度的邁亞密更熱。

目前在10個州，有超過40場山火正在焚燒，超過50萬畝土地，有湖泊經歷20年來最嚴重旱情，西岸部分地區更面臨可能破紀錄的熱浪。

國家氣象局分析師Robin Fox說︰「所以加上這熱浪，只會令情況惡化，直至我們有雨或天氣轉涼。」

太平洋西北部地區，氣溫很可能達到三位數，到晚上也不會轉涼。

Fox說︰「很不尋常，而且增加炎熱的風險，當日間這麼溫暖到晚上也不轉涼。」

很多人或因此面臨風險，緊急事務專員Joel Litkie說︰「我擔心家裡有長者、殘障人士，我們正為週末存冰和水，這不比冰雪風暴普遍，所以我們確保要照顧鄰居。」

拜登總統本週已經和緊急事故管理局會面，下星期會與西岸州份州長會面，商討極端天氣事宜。

拜登說︰「山火開始了，還有水浸，我們面對艱難季節，但我認為我們要做好準備，準備好所有資源。」

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