El Cerrito藥房發生盜竊案 警緝非裔疑犯（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣El Cerrito上星期也發生一起Walgreens藥房盜竊事件,而該市警方也希望民眾能夠協助提供一起性侵事件的線索。

警方表示,畫面中這位穿藍色上衣的男子,在6月16日下午2點50分左右走進一間Walgreens藥房,這名男子涉嫌將價值大約500元的貨品放進購物籃中,之後沒有付錢,試圖走出藥店。

當保安人員和商店職員質問這名男子的時候,他強行離開,並從腰帶中拿出一根棍子。

商店職員表示,也看到他身上有一把槍,而職員也被他恐嚇,於是讓他離開,職員隨後報警,涉案男子之後乘坐一輛有人開車的金色奔馳轎車離開。

警方表示,涉案男子是一名40來歲的非洲裔男子,頭戴白色鴨嘴帽,穿著藍色上衣,有任何線索的民眾,可以聯絡El Cerrito警方。

另外,上週四在Belmont Avenue的3400號路段,靠近Creekside Park,也發生一起性侵事件。

警方表示,在傍晚6點一名女子在幫車上孩童下車的時候,被人從她的背後不當的觸摸她,然後向北邊離開。

警方表示,涉案男子年齡介於20到25歲,黑色長髮,穿著一件紅色上衣,黑色牛仔褲和黑鞋,有任何線索的民眾,可以聯絡El Cerrito警方。

