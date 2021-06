CDC正研究是否需要接種新型肺炎疫苗加強劑（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾控中心(CDC)的研究員正密切審查數據,以考慮公眾是否有需要在未來接種新型肺炎疫苗加強劑,尤其是長者,或者免疫系統受損的群組。

去年12月14日,紐約一名護士成為臨床實驗之外,美國首名接種新型肺炎疫苗的人,事隔6個月後,目前談論的議題是是否需要打加強劑,要打的話又該何時施打?

Pfizer的Albert Bourla醫生說:「8至12月內將需要打加強劑。」

國立過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci則說:「目前沒有既定規則說要在6個月或一年內需要加強劑。」

John Hopkins衛生安全中心的Amesh Adalja醫生說:「很沮喪,因為大家想知道免疫可以持續多久,但就是需要時間。」

Adalja是傳染病醫生,在為疫情做準備方面有專業知識,他曾經是政府應對公共衛生緊急情況的小組成員,要面對類似過去一年半的情況。

至於甚麼情況下,可能需要打加強劑,Adalja醫生說:「我想知道這些病人臨床怎麼樣,他們是否有針後突破感染,和這些特破感染是否嚴重,至他們要住醫院。」

一些像黃熱病的疾病,打疫苗可以保護終身免受感染,但其他像流感疫苗,我們就要每年都接種,至於冠狀病毒就各有不同。

Adalja醫生說:「從2003年的首宗沙士,似乎天然感染的個人,會出現持久的免疫力,與社區感染的冠狀病毒稍有不同,因為他們總是會引發傷風,和他們可能會更頑強,會引起再感染。」

藥廠已經在研究加強劑,包括試用另一種疫苗來加強,或者用為某種變種特製的疫苗,至於會否有變種病毒可能成功避過疫苗的保護?

Adalja醫生說:「我認為疫苗要這樣變種很難,要達致完美變種至完全避過疫苗,令疫苗無效。」

與此同時,就傳來現有的疫苗對抗新型肺炎病毒效能卓越的好消息,6個月後,Pfizer和Moderna對抵禦新型肺炎病毒的效能仍高達9成,就算是曾經受感染的人,一年後還是有免疫力,而且也不單止是抗體。

Adalja醫生說:「有眾所周知的抗體,還有另一種,稱為細胞促成免疫力,你會發現T細胞感染很久後,仍對新型肺炎病毒有反應,這些可能有助我們決定是否需要加強劑。」

不過對免疫系統受損的人來說,可能就有需要早些打加強劑。

這個星期發表的一項新研究指出,接受器官移植的一群人,原本只有很低的抗體反應,但打第三針後抗體水平有提高。

不過其他人應否打就比較難界定,尤其是當全球很多地方根本不夠疫苗的時候。

Adalja醫生說:「若很多國家疫情都難以受控,他們人民連一針都沒有打時,很難說服打第三針合理。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

