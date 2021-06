加油站向Colonial Pipeline提集體訴訟追討損失

【KTSF】

今年5月遭駭客網路攻擊、影響到東岸大規模地區汽油供應的油品運輸公司Colonial Pipeline,現在遭到加油站提出集體訴訟索償。

位於北卡羅萊納州Wilmington市的一個加油站,代表1萬1千家加油站對Colonial Pipeline提出集體訴訟,訴狀指控該公司在遭遇勒索軟件攻擊時,沒有採取適當和合理的措施,對其重要的基礎建設做好保安,導致其客戶受損,訴訟的目的是要索取因事件造成的損失。

提告的加油站業主稱,跟4月份的銷售相比,事件造成他的加油站銷售額少了近8千美元,至於集體訴訟的索償總金額就尚無統計。

Colonial遭到駭客攻擊,被駭客鎖住了電腦系統,其輸油管因此關閉長達6天,直到支付贖金。

輸油管道的關閉也導致東南部州分出現恐慌性加油,以及大批加油站汽油短缺。

