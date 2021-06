【有線新聞】

在北京,中國外交部回應《蘋果日報》停刊時指,新聞自由不是免罪牌。

發言人趙立堅表示:「香港是法治社會,不是法外天堂,新聞自由不是免罪牌,反中亂港沒有法外權。香港特區政府有法必依,違法必究,執法必嚴,這得到了香港民眾的普遍歡迎和積極支持,有利於鞏固和完善一國兩制,有利於促進香港的繁榮穩定。」

對於英國和日本分別指《蘋果日報》關閉,是對香港言論自由重要打擊和倒退,趙立堅批評兩國公然干涉香港事務和中國內政,任何國家都無權借此對香港和中國指手畫腳,說三道四,又說英方關心新聞和言論自由是假,插手香港政治是真,關心香港公共秩序是假,搞亂香港是真。

