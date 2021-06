拜登宣佈策略應對槍械暴力 向警方及社會服務增撥款

【KTSF 張麗月報導】

有鑑於罪案急劇上升,總統拜登周三宣佈策略,去應對槍械暴力問題,當中包括打擊槍販,以及增加撥款給警方和社會服務計劃。

拜登周三提出計劃,以應對不斷上升的槍械暴力問題,他強調,要催谷他的策略,當中涵蓋五大關鍵領域,分別是追蹤涉案槍械的源頭、向執法部門提供更多資源、撥款給社區來防止暴力、擴大暑假計劃和就業機會,特別是對年輕人來說,以及幫助曾經入獄的人士重新投入社區。

拜登指出,要追蹤罪案槍械的源頭,其中一個方法就是要打擊犯法的槍械販子,以避免街頭流血事件發生,他形容這些人是「死亡商販」。

拜登說:「對違法的槍販零容忍,我重複,零容忍,如果你賣槍給被禁擁槍者,如果你沒有做背景審查,如果你偽造紀錄或不合作,我說:我們會找到你,找到你的售槍執照。」

作為拜登計畫的一部份,聯邦財政部將會發出指引,清楚講明,因為疫情而導致槍械暴力案急升的話,社區可以動用美國救援計劃中提供給州和社區的3,500億元撥款,用來招聘更多執法人員和添置更多設備,方便警察部門更加有效應對槍械暴力。

財政部也會分享指引,列明美國救援計劃中的資金應該如何使用,例如可以用來擴大夏令營計劃、精神健康服務、食物援助、就業輔導計劃,以及其他社會服務等,來幫助防止罪案發生。

消息指,州和地方政府可以自行決定撥款如何使用,即是說,部份社區可以動用聯邦撥款增聘警員。

資料顯示,去年的凶殺案飆升三成,今年至今再增加24%。

