加州有民眾因資料不符 拿不到電子疫苗卡QR健康碼（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州上星期五推出電子疫苗卡,結果很多已經接種完整疫苗的人,卻出現資料不符合,因而拿不到QR健康碼。

要拿到電子疫苗卡,首先要登錄http://myvaccinerecord.cdph.ca.gov,接著輸入姓名、出生年月日、你接種疫苗時提供的電話號碼或是電子郵件,然後設定四位數的密碼。

有人按照上述指示,結果收到的訊息是「很遺憾,你所提供的資料,跟我們的系統不符」,有人則是順利拿到QR Code。

根據洛杉磯時報,加州星期五推出電子疫苗卡,結果立刻收到7萬多個疑難解答表格(troubleshooting form),為什麼都打了完整疫苗,卻會有的人拿到電子疫苗紀錄,有的人卻是資料不符,記者詢問加州科技部,對方表示將蒐集完整的資料日後做統一回答。

與此同時,如果已經接受完整疫苗的民眾拿不到QR code,或是QR code上面的資料不正確,有兩個方式補救,一個就是填寫疑難解答表格,但如果還是沒有結果,可以上加州公共健康部網站的virtual assistant,除了提供基本資料,還必須上載疫苗卡及個人ID,但需要等上兩個星期才會有結果。

