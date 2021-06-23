加州有民眾因資料不符 拿不到電子疫苗卡QR健康碼（視頻）





【KTSF 萬若全報導】

加州上星期五推出電子疫苗卡，結果很多已經接種完整疫苗的人，卻出現資料不符合，因而拿不到QR健康碼。

要拿到電子疫苗卡，首先要登錄http://myvaccinerecord.cdph.ca.gov，接著輸入姓名、出生年月日、你接種疫苗時提供的電話號碼或是電子郵件，然後設定四位數的密碼。

有人按照上述指示，結果收到的訊息是「很遺憾，你所提供的資料，跟我們的系統不符」，有人則是順利拿到QR Code。

根據洛杉磯時報，加州星期五推出電子疫苗卡，結果立刻收到7萬多個疑難解答表格（troubleshooting form），為什麼都打了完整疫苗，卻會有的人拿到電子疫苗紀錄，有的人卻是資料不符，記者詢問加州科技部，對方表示將蒐集完整的資料日後做統一回答。

與此同時，如果已經接受完整疫苗的民眾拿不到QR code，或是QR code上面的資料不正確，有兩個方式補救，一個就是填寫疑難解答表格，但如果還是沒有結果，可以上加州公共健康部網站的virtual assistant，除了提供基本資料，還必須上載疫苗卡及個人ID，但需要等上兩個星期才會有結果。

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