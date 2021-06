【KTSF】

如果您想買房子,那請現在就開始存錢吧,房屋短缺和低利率推動美國今年春季的中位數房價上漲幅度達兩位數,在5月首次突破了35萬美元。

全國地產經紀商協會(NAR)周二表示,成屋價格大幅上漲使更多買家持觀望態度,導致成屋銷售連續第四個月下降,美國5月成屋銷售較4月下滑0.9%,5月成屋銷售同比增長了44.6%,去年5月新冠相關的封鎖措施導致房屋銷售下降。

NAR表示,5月成屋中位數價格同比上漲23.6%至35.03萬美元,為紀錄高點,這一年度價格漲幅為1999年以來最強勁的一次。

自從去年7月首次突破30萬美元以來,中位數房價已大幅攀升,美國中西部地區是唯一一個5月份銷售額增長的地區。

