上星期六6月19日下午3時45分,有人闖進Sunnyvale市Yarmouth Terrace 1300號路段一棟民宅,攻擊正在睡覺的女主人。

歹徒跨騎在女子身上,拿著刀頂住她的脖子,威脅如果尖叫就殺了她。

女事主相信歹徒要強姦她,所以大叫並抵抗,在掙扎中,歹徒多次拳打女事主。

女事主13歲女兒聽到母親尖叫,趕來幫助,最後歹徒逃走。

警方在周一抓到涉案嫌犯Jorge Diaz,目前他被關押在聖塔克拉拉縣監獄。

