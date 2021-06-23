經濟全面重開 矽谷建築業面臨勞工短缺問題（視頻）

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隨著經濟全面重開，一些行業也面臨勞工短缺的問題，矽谷建築業內人士擔憂找不到工人的問題，可能導致當地建築工程進度放緩。

包括矽谷在內，全美的發展商近來都面臨同樣的問題，就是勞工短缺讓他們很難維持工程進度。

Tilton Pacific建築公司Harvey Hwang說︰「勞工短缺基本上是基於驟然增加的工作量，人力無法滿足當前需求。」

Hwang的公司剛剛完成聖荷西的這個Safeway超市的購物廣場工程，他表示，由於疫情期間，很多工程都暫停或延後，現在經濟全面重開，需求突然遽增，不但建築材料費用上漲，人手短缺也導致勞工成本上漲。

Hwang說︰「任何人想要完成工程計畫，就必須支付更高薪，才能請到工人做你的計劃，因為工人們無法同時做兩、三份工作。」

Tradesmen International的數據顯示，全美有81%的建築公司通報勞工短缺，勞工工會也竭盡所能，擴大建築工人的來源。

建築業工會代表Edmundo Escarcega說︰「我們實際上有工人，從洛杉磯來，當市場出現短缺，我們就會接觸本地以外地方，例如加拿大或美國的任何地方。」

目前的短缺問題，讓聖荷西的建築產業進入危急的時刻，南灣有多個高樓興建計畫進入完工階段，或是才剛開工，再加上Google的擴展計畫，可預見未來幾年，建築業都會非常繁忙。

但業內人士預期，當前的人手短缺，將導致這些工程進度放緩，甚至不同工地之間要激烈競爭才能聘請到工人。

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