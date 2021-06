經濟全面重開 矽谷建築業面臨勞工短缺問題（視頻）

【KTSF】

隨著經濟全面重開,一些行業也面臨勞工短缺的問題,矽谷建築業內人士擔憂找不到工人的問題,可能導致當地建築工程進度放緩。

包括矽谷在內,全美的發展商近來都面臨同樣的問題,就是勞工短缺讓他們很難維持工程進度。

Tilton Pacific建築公司Harvey Hwang說︰「勞工短缺基本上是基於驟然增加的工作量,人力無法滿足當前需求。」

Hwang的公司剛剛完成聖荷西的這個Safeway超市的購物廣場工程,他表示,由於疫情期間,很多工程都暫停或延後,現在經濟全面重開,需求突然遽增,不但建築材料費用上漲,人手短缺也導致勞工成本上漲。

Hwang說︰「任何人想要完成工程計畫,就必須支付更高薪,才能請到工人做你的計劃,因為工人們無法同時做兩、三份工作。」

Tradesmen International的數據顯示,全美有81%的建築公司通報勞工短缺,勞工工會也竭盡所能,擴大建築工人的來源。

建築業工會代表Edmundo Escarcega說︰「我們實際上有工人,從洛杉磯來,當市場出現短缺,我們就會接觸本地以外地方,例如加拿大或美國的任何地方。」

目前的短缺問題,讓聖荷西的建築產業進入危急的時刻,南灣有多個高樓興建計畫進入完工階段,或是才剛開工,再加上Google的擴展計畫,可預見未來幾年,建築業都會非常繁忙。

但業內人士預期,當前的人手短缺,將導致這些工程進度放緩,甚至不同工地之間要激烈競爭才能聘請到工人。

版權所有,不得轉載。