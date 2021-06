【KTSF】

鄰近舊金山(三藩市)Oracle球場的Mission Rock商用住宅區周二舉行動土禮,落成之後將會有一千多個可負擔住宅單位。

舊金山市長布里德說:「這發展項目獨一無二,提供不同層次的可負擔房屋,不走向極端,而是創造經濟上的多元化。」

佔地28英畝的Mission Rock發展計劃,會興建住宅以及商業樓宇,將會有餐館和零售店以及公園,這項籌劃了12年的發展計劃,由舊金山港口、巨人棒球隊以及一間地產公司合作,耗資20億元,預料會製造一萬多個建造業就業機會,以及7千個永久職位,整個計劃將於2025年完成。

