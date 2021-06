舊金山市長承諾警校加班 保障亞太裔長者安全及維持治安（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)市長布里德周二承諾為保障亞太裔長者的安全,以及維持治安,計劃未來兩年增加兩班警察學校。

市長布里德表示,為了保護亞太裔長者,免受近日急增的仇視或暴力襲擊,打算增加巡邏警員,希望令長者更加安心,以及減低爆竊案,為此布里德打算未來兩年財政預算案中,每年撥款給警察學校增加一個培訓班,以維持警力,議案將會交由市參議會表決,她指出現時每年有80名警員退休。

布里德說:「市參議會若不批准警校增班,我們便填補不了退休警空缺,從而令警力削弱。」

她又指會增加相關社區項目,例如提供更多護送長者出門或回家的服務。

除此之外,雖然舊金山在上星期已經全面重啟經濟,但布里德表示,留意到疫情之後,仍有很多餐廳和商店倒閉,以及僱員流失,她表示市府會繼續撥款,提供職業培訓以及助學金。

有市參事都提出免除新的小商業第一年的登記費和牌照費等,但是布里德形容要全面恢復經濟很複雜。

布里德說:「除了市府牌照費,水電媒和排污費等複雜費用都增加開店的困難,但是我會盡力而為。」

她承諾會為亞裔商店提供資金維持營業。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。