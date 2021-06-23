舊金山市長承諾警校加班 保障亞太裔長者安全及維持治安（視頻）





【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）市長布里德周二承諾為保障亞太裔長者的安全，以及維持治安，計劃未來兩年增加兩班警察學校。

市長布里德表示，為了保護亞太裔長者，免受近日急增的仇視或暴力襲擊，打算增加巡邏警員，希望令長者更加安心，以及減低爆竊案，為此布里德打算未來兩年財政預算案中，每年撥款給警察學校增加一個培訓班，以維持警力，議案將會交由市參議會表決，她指出現時每年有80名警員退休。

布里德說：「市參議會若不批准警校增班，我們便填補不了退休警空缺，從而令警力削弱。」

她又指會增加相關社區項目，例如提供更多護送長者出門或回家的服務。

除此之外，雖然舊金山在上星期已經全面重啟經濟，但布里德表示，留意到疫情之後，仍有很多餐廳和商店倒閉，以及僱員流失，她表示市府會繼續撥款，提供職業培訓以及助學金。

有市參事都提出免除新的小商業第一年的登記費和牌照費等，但是布里德形容要全面恢復經濟很複雜。

布里德說：「除了市府牌照費，水電媒和排污費等複雜費用都增加開店的困難，但是我會盡力而為。」

她承諾會為亞裔商店提供資金維持營業。

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