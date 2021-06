【KTSF】

舊金山(三藩市)漁人碼頭附近周一發生一宗車禍,肇事司機撞到一名行人之後不顧而去,警方呼籲目擊者提供線索。

警方表示,周一下午5點幾,一名女事主在Beach街夾Columbus Avenue過馬路時被車撞到,送院後情況危殆。

肇事車輛是一架白色Infiniti SUV車,車牌號碼7MJJ084,警方相信肇事司機在撞人之前,涉及另一宗在漁人碼頭附近的車輛爆竊案,呼籲大家如果發現該架車,請立即致電911通知警方。

