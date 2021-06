記協對《蘋果》停運感痛心 歐盟指國安法扼殺新聞自由

【有線新聞】

香港記者協會對於《蘋果日報》停運感到非常痛心,聯同七個傳媒工會星期四穿黑衣,以示不滿政府破壞新聞自由。

香港記者協會主席陳朗昇:「為受影響的員工提供協助,包括正如之前提及,失業救濟正積極考慮,本身有機制處理,社會上其他傳媒公司或企業如果有職位,願意提供協助,可以聯絡記協,有需要的蘋果日報員工都可以聯絡記協。我們再一次促請政府,信守基本法中對新聞自由保障的莊嚴承諾,亦都希望傳媒工作者可以免於恐懼,繼續服務香港。」

歐盟指《蘋果日報》的結束清楚顯示,《港區國安法》如何扼殺新聞及言論自由。歐盟發聲明說,《蘋果日報》的結束嚴重損害媒體自由及多元性、侵蝕新聞自由,亦與香港作為國際金融中心的目的相反。

歐盟指這些自由是記載於《基本法》,中國亦透過《基本法》及中英聯合聲明向國際承諾、尊重香港的高度自治、權利及自由,包括新聞自由。又指在一國兩制下,《基本法》所賦予的全部權利應該受全面保護及恢復。

