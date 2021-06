【KTSF】

南灣Palo Alto近期頻頻發生成群匪徒進入名店內,搶走名貴手袋的罪案,周一又發生一宗7個賊人搶走20個手袋,總值超過5萬元。

警方表示,案發現場是University Avenue夾Waverley街,專賣二手名牌貨的RealReal商店,周一下午將近6時,警方接報有一群匪徒闖進店內盜竊,其中5人割斷繫著手袋的保安帶,搶走20個手袋。

店內的保安員企圖阻止,他追出去的時候,另外兩個把風的匪徒聲稱有槍,但保安員沒有看見槍械,最後匪徒跑到Waverley街乘坐汽車逃走。

