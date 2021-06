紐約市長初選投票 楊安澤與拉美裔對手結盟（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

紐約市周二舉行公職人員初選,當中包括競選市長、審計長、市議員和曼克頓地檢官等職位,其中競逐黨內市長提名最受觸目,共有13名民主黨人和兩名共和黨人爭奪黨內的市長提名,當中包括華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)。

紐約市競逐民主黨內市長提名的初選,非常激烈,共有13名參選人爭奪黨內的市長提名,當中包括楊安澤,楊安澤去年參選過總統,如今捲土重來競逐紐約市長,備受關注。

為求在黨內出線,在最後衝刺階段,他索性與黨內一名拉美裔女性參選人Kathryn Garcia結成聯盟,一起對抗熱門對手Eric Adams,又認為新採用的優先次序(ranked choice)投票制度,對他們有利。

不過非洲裔的Adams似乎對自己的勝算充滿信心,現任紐約市長白思豪對楊安澤和Garcia結盟也感覺驚訝。

白思豪說:「參選人的舉動似是投機,兩人不大同意很多事情,結盟就是為了政治需要。」

Adams也暗指,兩人的結盟有種族主義成份,也有民權組織認為,這等於企圖遏制某個族裔的人去投票。

根據最新民調顯示,Adams支持度最高,有28%,暫時領先,跟著是楊安澤,支持率有20%,Garcia有15%,Maya Wiley有13%,楊安澤和Garcia堅稱,他們沒有欺壓選民。

楊安澤說:「難以指催票不是正面活動,紐約市最不需要的是一名市長一受到抨擊,就用種族開駡。」

Garcia說:「我只是著意叫人出來投票,以確保與所有年輕人接觸,特別是首投族,希望每個紐約人出來。」

Adams說:「這只顯示他們盡力,設法為自己取勝,而我就為紐約人爭取勝利。」

暫時未知楊安澤和Garcia的結盟,對選舉結果有何影響,但楊安澤就呼籲支持者,選Garcia第二優先。

