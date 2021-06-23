紐約市長初選投票 楊安澤與拉美裔對手結盟（視頻）





【KTSF 張麗月報導】

紐約市周二舉行公職人員初選，當中包括競選市長、審計長、市議員和曼克頓地檢官等職位，其中競逐黨內市長提名最受觸目，共有13名民主黨人和兩名共和黨人爭奪黨內的市長提名，當中包括華裔企業家楊安澤（Andrew Yang）。

紐約市競逐民主黨內市長提名的初選，非常激烈，共有13名參選人爭奪黨內的市長提名，當中包括楊安澤，楊安澤去年參選過總統，如今捲土重來競逐紐約市長，備受關注。

為求在黨內出線，在最後衝刺階段，他索性與黨內一名拉美裔女性參選人Kathryn Garcia結成聯盟，一起對抗熱門對手Eric Adams，又認為新採用的優先次序（ranked choice）投票制度，對他們有利。

不過非洲裔的Adams似乎對自己的勝算充滿信心，現任紐約市長白思豪對楊安澤和Garcia結盟也感覺驚訝。

白思豪說：「參選人的舉動似是投機，兩人不大同意很多事情，結盟就是為了政治需要。」

Adams也暗指，兩人的結盟有種族主義成份，也有民權組織認為，這等於企圖遏制某個族裔的人去投票。

根據最新民調顯示，Adams支持度最高，有28%，暫時領先，跟著是楊安澤，支持率有20%，Garcia有15%，Maya Wiley有13%，楊安澤和Garcia堅稱，他們沒有欺壓選民。

楊安澤說：「難以指催票不是正面活動，紐約市最不需要的是一名市長一受到抨擊，就用種族開駡。」

Garcia說：「我只是著意叫人出來投票，以確保與所有年輕人接觸，特別是首投族，希望每個紐約人出來。」

Adams說：「這只顯示他們盡力，設法為自己取勝，而我就為紐約人爭取勝利。」

暫時未知楊安澤和Garcia的結盟，對選舉結果有何影響，但楊安澤就呼籲支持者，選Garcia第二優先。

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