國慶前七成人打一針目標落空 18至26歲群組接種數字滯後（視頻）

由於預期拜登總統定下要在7月4日前,讓美國七成成年人接種至少一劑疫苗的目標將無法如期達到,白宮如今只好把注意力集中在其他的疫苗接種里程碑。

白宮抗疫小組統籌Jeffrey Zients說︰「看看我們如今的位置,我們超越了最高的預期。」

白宮新型肺炎抗疫小組讚揚他們的抗疫成就,和達到的一些里程碑。

Zients說︰「從總統上任以來,新型肺炎病例和死亡都下跌超過9成。」

但美國始終未能在總統設下的7月4日限期前,做到七成成年人接種至少一劑疫苗,CNN預期到時可能會達到67%至68%。

白宮發言人Jen Psaki說︰「我們的看法是,我們設定了大膽和進取的目標,就像總統從開始所做一樣,我們預期可以達到那目標,只是在7月4日幾個星期後。」

白宮指30歲或以上美國人已經有7成打了至少一針,數目落後的主要是18至26歲較年輕群組。

Psaki說︰「我們將加倍努力,確保目標是要令該群組可以更易打疫苗。」

此舉很重要,因為更具傳染性和令人更病重的印度Delta變種病毒,可能成為美國主流病毒株。

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky說︰「過去兩星期,因為印度變種的病例普及已經加倍。」

而就算美國做到七成的目標,抗疫工作還是未能鬆懈。

白宮首席醫療顧問Anthony Fauci說︰「任務尚未完成,除非我們完全粉碎這疫症。」

