逾百讀者旺角排隊買《蘋果》 有讀者嘆以遺憾方式作結

【有線新聞】

約千名香港市民提早到旺角報紙檔，等候第一批《蘋果日報》，多個報攤外大排長龍。

首批《蘋果日報》於0時55分到達位於旺角西洋菜南街的報紙檔，檔口外已有逾百位忠實讀者排隊，排頭位的女士說晚上10點已經到場，希望購買15份報紙以作紀念。

不過，報紙檔表示，由於收到的首批報紙只有800份，規定每人限買數份。有買到首批報紙的讀者，認為《蘋果日報》停刊可惜。

林先生說：「開心的，見證到時代最後一份報紙，就《蘋果日報》而言，如此大的一間報社，竟然淪落到有一天要倒閉。」

Calvin說：「憤怒、無力感。現在覺得是一種遺憾，覺得以這種方式。《蘋果日報》要結束營運，他們不是因為不受香港人歡迎、不是財政上出現問題，大家都知道《蘋果日報》會是首先被打壓的媒體，大家心中有數。如果《國安法》訂立一年之後，就已經令《蘋果日報》結束營運，我認為是很多人始料不及的。」

另外，《蘋果動新聞》網站、應用程式以及YouTube頻道，周四凌晨起停止運作。

《蘋果動新聞》網站貼出告示，指網站已停止運作，感謝讀者支持。《蘋果動新聞》和《壹週刊》的YouTube頻道亦同樣關閉，入內顯示「無法瀏覽這個頁面」。

被問及會否保留《蘋果動新聞》網頁內容，日後讓公眾閱覽，執行總編輯林文宗回應指正在研究中。

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