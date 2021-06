逾百讀者旺角排隊買《蘋果》 有讀者嘆以遺憾方式作結

【有線新聞】

約千名香港市民提早到旺角報紙檔,等候第一批《蘋果日報》,多個報攤外大排長龍。

首批《蘋果日報》於0時55分到達位於旺角西洋菜南街的報紙檔,檔口外已有逾百位忠實讀者排隊,排頭位的女士說晚上10點已經到場,希望購買15份報紙以作紀念。

不過,報紙檔表示,由於收到的首批報紙只有800份,規定每人限買數份。有買到首批報紙的讀者,認為《蘋果日報》停刊可惜。

林先生說:「開心的,見證到時代最後一份報紙,就《蘋果日報》而言,如此大的一間報社,竟然淪落到有一天要倒閉。」

Calvin說:「憤怒、無力感。現在覺得是一種遺憾,覺得以這種方式。《蘋果日報》要結束營運,他們不是因為不受香港人歡迎、不是財政上出現問題,大家都知道《蘋果日報》會是首先被打壓的媒體,大家心中有數。如果《國安法》訂立一年之後,就已經令《蘋果日報》結束營運,我認為是很多人始料不及的。」

另外,《蘋果動新聞》網站、應用程式以及YouTube頻道,周四凌晨起停止運作。

《蘋果動新聞》網站貼出告示,指網站已停止運作,感謝讀者支持。《蘋果動新聞》和《壹週刊》的YouTube頻道亦同樣關閉,入內顯示「無法瀏覽這個頁面」。

被問及會否保留《蘋果動新聞》網頁內容,日後讓公眾閱覽,執行總編輯林文宗回應指正在研究中。

