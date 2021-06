香港《蘋果日報》周四出版最後一份報紙

【有線新聞】

香港《蘋果日報》宣布周四出版最後一份報紙,網上版凌晨起暫停更新。另外,科技園公司指在將軍澳工業邨的《蘋果日報》印刷公司涉及多項違反契約行為,會啟動重收程序。

星期日才過了創刊26周年,即將要劃上句號。壹傳媒董事會提早兩日開會討論公司去向,下午3時宣布,由於香港當前情況,《蘋果日報》最後一份報紙不遲於星期六發行,而電子版最遲星期六晚上11時59分停用。

一小時後,《蘋果日報》刊登報道,電子版最快即晚11時59分停用,星期四出版的《蘋果日報》會是最後一份,感謝各位讀者支持,又說公司稍後會公布員工離職及讀者訂閱安排。

《蘋果日報》港聞記者Emily說:「希望其他媒體可以堅持多一天就一天,香港都淪陷。失業不比失節可怕,我相信不論我在其他地方、在甚麼地方,我都會秉承蘋果同事的精神,一定不會為了這個政權而退縮。」

《蘋果日報》港聞記者陳先生說:「和香港人覺得失去了某些東西而可惜是一樣的,但香港人不會放棄,傳媒人作為記者也不會放棄,明天買《蘋果日報》,繼續為大家相信的價值、繼續做一個堅持的人。」

有市民專程到將軍澳壹傳媒大樓拍照留念,亦有人寫了「給蘋果的信」,曹先生說:「黎智英先生獲釋後,我相信《蘋果日報》終有一日會在香港人眼前出現。」

據了解,最後一份《蘋果日報》會附有特刊,記錄蘋果26年來的點滴,預計印刷一百萬份。

「撐蘋果撐到底!」「多謝你們。」入夜後約20名市民到壹傳媒大樓外,揮動電話閃光燈,支持《蘋果日報》記者。

員工在大樓玻璃貼上「多謝支持《蘋果日報》」等標語,又揮動電話的閃光燈,回應市民支持。

