【KTSF】

聯儲局主席包維爾周二在國會眾議院屬下一個小組作證時,再次重申當前的通脹上升,可能只不過是短暫性,聯儲局不會因為擔心通脹來臨,而先發制人提早加息。

包維爾稱,局方將會等到有證據顯示通脹真正出現,或者其他經濟不均勻發展才行動。

他指出,近期的價格上升,大部份反映供應暫時出現瓶頸,其實是因為去年春天疫情期間,價格明顯下跌,令到現時的通脹數字比起一年前看起來更大,但隨著時間過去,這些因素將會減退,而通脹也會回落至局方訂下2%目標。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。