【有線新聞】

中國駐美大使崔天凱即將離任。

崔天凱在辭別信中提到駐美8年多,是他外交生涯中最長的一次駐外任期,他將於近日離任回國。

崔天凱表示,中美建交42年來,兩國關係取得歷史性成就;當前中美關係正處在關鍵十字路口,美國對華政策正經歷新一輪重構。面臨「對話合作」和「對抗衝突」的選擇。

崔天凱認為這一刻,在美僑胞肩負更加重大的責任和使命,希望僑胞從捍衛自身,在美國生存和發展權益出發,從維護中美兩國人民的根本利益出發,繼續做中美關係健康穩定發展的堅定促進者和積極貢獻者。

