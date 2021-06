美國新型肺炎單日死亡數字首次下降至不足300

【KTSF 江良慧報導】

自去年3月初新型肺炎疫情爆發初期以來,美國的新型肺炎單日死亡數字首次下降至不足300,與此同時,接種疫苗方面也達到另一個重要里程碑,就是全國有1億5000萬人已經接種完整疫苗。

根據聯邦疾控中心(CDC)表示,新型肺炎病毒是全美去年的第三殺手,因此而死的人數僅次於心臟病和癌症,不過隨著疫情逐漸受控,新型肺炎疫情也不再是美國的前五名頭號殺手。

最新數據顯示,每天死於意外、慢性下呼吸道疾病、中風和腦退化症的人數,都多於死於新型肺炎。

疫情以來,美國的死亡人數是601,000,而全球的則是接近390萬,不過一般相信真正的數字比上述兩個都高很多。

目前全美人口中,有大約45%接種完整疫苗,有超過53%的人至少打了一針,不過近期的接種率一直偏低,令公共衛生專家都很失望,並提出警告,在傳染力比其他變種病毒株高六成的印度Delta變種肆虐下,美國可能在秋天出現新一波疫情,尤其是接種率比較低的州份。

當中以南方的州為主,目前每天新症平均是11,400宗,相比今年1月初時,每天的新症超過25萬,而每天平均死亡數字也由一月中最高的3,400多宗,大跌至293宗。

去年一度是全國重災區的紐約州長Andrew Cuomo周一發推文說,紐約州新增10人死亡,在當地疫情最嚴重的時候,每天有接近800人染疫死亡,目前在全國深綠色的16個州和華盛頓特區,已經有七成成年人打了至少一劑疫苗,但淺綠色的阿拉巴馬、路易斯安那、密西西比和懷俄明州等,則是接種進度最慢的州份,專家都擔心,怎樣可以推動更多人打疫苗。

前聯邦藥品及食物管理局(FDA)局長Scott Gottlieb說:「我們要考慮嘗試把疫苗推廣到社區場地,讓公眾可以經由信賴的中介打針,那些就是醫生診所、學校職場。」

尤其是印度變種繼續擴散,聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky預期,在未來幾個月,印度變種將會成為美國主流變種。

密蘇里州已經為此付出代價,CoxHealth總裁及行政總裁Steve Edwards說:「我們住院病人增加了五倍,在不足四星期內,我們的醫生形容,他們更年輕,病情更重,他們很多時候都是病情更後期才來,我們也較少治療選項給他們。」

