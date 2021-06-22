美國新型肺炎單日死亡數字首次下降至不足300

【KTSF 江良慧報導】

自去年3月初新型肺炎疫情爆發初期以來，美國的新型肺炎單日死亡數字首次下降至不足300，與此同時，接種疫苗方面也達到另一個重要里程碑，就是全國有1億5000萬人已經接種完整疫苗。

根據聯邦疾控中心（CDC）表示，新型肺炎病毒是全美去年的第三殺手，因此而死的人數僅次於心臟病和癌症，不過隨著疫情逐漸受控，新型肺炎疫情也不再是美國的前五名頭號殺手。

最新數據顯示，每天死於意外、慢性下呼吸道疾病、中風和腦退化症的人數，都多於死於新型肺炎。

疫情以來，美國的死亡人數是601,000，而全球的則是接近390萬，不過一般相信真正的數字比上述兩個都高很多。

目前全美人口中，有大約45%接種完整疫苗，有超過53%的人至少打了一針，不過近期的接種率一直偏低，令公共衛生專家都很失望，並提出警告，在傳染力比其他變種病毒株高六成的印度Delta變種肆虐下，美國可能在秋天出現新一波疫情，尤其是接種率比較低的州份。

當中以南方的州為主，目前每天新症平均是11,400宗，相比今年1月初時，每天的新症超過25萬，而每天平均死亡數字也由一月中最高的3,400多宗，大跌至293宗。

去年一度是全國重災區的紐約州長Andrew Cuomo周一發推文說，紐約州新增10人死亡，在當地疫情最嚴重的時候，每天有接近800人染疫死亡，目前在全國深綠色的16個州和華盛頓特區，已經有七成成年人打了至少一劑疫苗，但淺綠色的阿拉巴馬、路易斯安那、密西西比和懷俄明州等，則是接種進度最慢的州份，專家都擔心，怎樣可以推動更多人打疫苗。

前聯邦藥品及食物管理局（FDA）局長Scott Gottlieb說：「我們要考慮嘗試把疫苗推廣到社區場地，讓公眾可以經由信賴的中介打針，那些就是醫生診所、學校職場。」

尤其是印度變種繼續擴散，聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky預期，在未來幾個月，印度變種將會成為美國主流變種。

密蘇里州已經為此付出代價，CoxHealth總裁及行政總裁Steve Edwards說：「我們住院病人增加了五倍，在不足四星期內，我們的醫生形容，他們更年輕，病情更重，他們很多時候都是病情更後期才來，我們也較少治療選項給他們。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。