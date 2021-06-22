台灣觀光局邀請廚師線上教授北美人士做特色小吃（視頻）

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台灣仍在疫情三級警戒，外國人不得入境，台灣觀光局舉辦了一場視訊活動，讓台灣廚師線上教授北美人士在家也能做出台灣特色小吃。

這是蔥油餅和珍珠奶茶，這段時間要到台灣去品嘗，對於海外人士來說，幾乎是不可能的事，乾脆自己在家動手做吧。

台灣觀光局日前舉辦一場虛擬媒體活動，「記憶旅行的味蕾，經典台灣味到你家」，由位在台灣的料理教室CookInn Taiwan和北美的媒體界人士越洋視訊連線，手把手傳授如何製作台灣特色的蔥油餅和珍珠奶茶。

其中蔥油餅跟西方人熟悉的flat bread相似，不過製作麵糰的方式卻完全不同。

料理教師Chelsea說︰「現在是神奇的時刻，我提到我們在這個平麵包沒有放任何酵母，但是我們使用一個特別的技巧，那就是用熱水來製作麵糰。」

另外，台灣是珍珠奶茶發源地，很多人可能想不到，在家裡用三種材料，就可以自己做出珍珠或是波霸。

說︰「它不複雜，也不是加工食品，你可以看到只有三種材料，木薯粉、黑糖和水。」

做法也非常簡單，但需要掌握時機，先將水和黑糖放入鍋中煮滾，記得將糖攪拌融化，在鍋內的糖水沸騰之後，就立即關火，然後迅速的將木薯粉倒入攪拌，粉都融入均勻之後，會成為麵團，然後就可以切塊搓揉，成為一顆顆的珍珠或波霸，煮熟即可加入紅茶和牛奶，便成為珍珠奶茶。

台灣曾被CNN票選為全球最受喜愛的美食目的地，台灣觀光局舊金山辦事處主任林毓珊表示，希望透過這次活動，提供關於台灣的最新消息與旅遊素材，為未來的邊境開放作準備。

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