台灣觀光局邀請廚師線上教授北美人士做特色小吃（視頻）

【KTSF】

台灣仍在疫情三級警戒,外國人不得入境,台灣觀光局舉辦了一場視訊活動,讓台灣廚師線上教授北美人士在家也能做出台灣特色小吃。

這是蔥油餅和珍珠奶茶,這段時間要到台灣去品嘗,對於海外人士來說,幾乎是不可能的事,乾脆自己在家動手做吧。

台灣觀光局日前舉辦一場虛擬媒體活動,「記憶旅行的味蕾,經典台灣味到你家」,由位在台灣的料理教室CookInn Taiwan和北美的媒體界人士越洋視訊連線,手把手傳授如何製作台灣特色的蔥油餅和珍珠奶茶。

其中蔥油餅跟西方人熟悉的flat bread相似,不過製作麵糰的方式卻完全不同。

料理教師Chelsea說︰「現在是神奇的時刻,我提到我們在這個平麵包沒有放任何酵母,但是我們使用一個特別的技巧,那就是用熱水來製作麵糰。」

另外,台灣是珍珠奶茶發源地,很多人可能想不到,在家裡用三種材料,就可以自己做出珍珠或是波霸。

說︰「它不複雜,也不是加工食品,你可以看到只有三種材料,木薯粉、黑糖和水。」

做法也非常簡單,但需要掌握時機,先將水和黑糖放入鍋中煮滾,記得將糖攪拌融化,在鍋內的糖水沸騰之後,就立即關火,然後迅速的將木薯粉倒入攪拌,粉都融入均勻之後,會成為麵團,然後就可以切塊搓揉,成為一顆顆的珍珠或波霸,煮熟即可加入紅茶和牛奶,便成為珍珠奶茶。

台灣曾被CNN票選為全球最受喜愛的美食目的地,台灣觀光局舊金山辦事處主任林毓珊表示,希望透過這次活動,提供關於台灣的最新消息與旅遊素材,為未來的邊境開放作準備。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。