San Mateo永和廣場主辦美食園遊會（視頻）





【KTSF 萬若全報導】

上星期加州完全解封，經濟全面重啟，剛過去的周末，中半島有一場華人主辦的美食園遊會，現場人很多，大家都還是把口罩戴好戴滿。

台灣5月中新冠疫情爆發，打消灣區許多人暑假回台灣的念頭，想念台灣美食嗎？上星期六在中半島San Mateo的永和廣場有一場美食園遊會，都是網路上很紅的小吃，像是飯糰、鹹酥雞、台式香腸、滷肉飯、滷味、車輪餅等等，有的攤位還沒開賣就大排長龍。

這場美食園遊會，是灣區經濟重啟後規模較大，華人主辦的戶外美食活動，吸引很多人參加。

劉媽媽說：「我們完全台灣口味，一吃就知道，我們的客家肉粽，我們標榜客家肉粽，滷肉飯，都很好吃，我們目前大部分都在網路訂購。」

加州經濟全面重啟，其實在戶外可以不用戴口罩，不過美食園遊會，每個人都還是戴上了口罩，而且很多人都打了兩劑疫苗。

疫情期間的居家令，很多人在家開始學做飯，練就一身好廚藝，主辦單位特別舉辦廚藝大賽，有道是高手在民間，12位廚藝高超者參加決賽。

OMG創辦人謝佩穎說：「希望在疫情後期，大家打完針之後，用比較安全的方法，比較好玩的形式來做一個疫情後的廚藝比賽。」

一名本台的忠實觀眾為孩子做的玉米蛋餅飯糰，進入了總決賽。

黃寶萱說：「平常就有在煮飯，因為家裡有小朋友，這次參加是因為這次菜色，是因為疫情關係，我做了一個菜，我女兒很愛吃，我就變成一個自己很愛吃的東西。」

加州已經解封，很多商店允許接種完整疫苗的顧客，店內不需戴口罩，不過全國護士協會呼籲民眾，還是保持防護措施，其中最有效的就是繼續戴口罩，尤其現在印度Delta變種，已經在多國肆虐，灣區民眾還是不要大意。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。