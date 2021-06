San Mateo永和廣場主辦美食園遊會（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

上星期加州完全解封,經濟全面重啟,剛過去的周末,中半島有一場華人主辦的美食園遊會,現場人很多,大家都還是把口罩戴好戴滿。

台灣5月中新冠疫情爆發,打消灣區許多人暑假回台灣的念頭,想念台灣美食嗎?上星期六在中半島San Mateo的永和廣場有一場美食園遊會,都是網路上很紅的小吃,像是飯糰、鹹酥雞、台式香腸、滷肉飯、滷味、車輪餅等等,有的攤位還沒開賣就大排長龍。

這場美食園遊會,是灣區經濟重啟後規模較大,華人主辦的戶外美食活動,吸引很多人參加。

劉媽媽說:「我們完全台灣口味,一吃就知道,我們的客家肉粽,我們標榜客家肉粽,滷肉飯,都很好吃,我們目前大部分都在網路訂購。」

加州經濟全面重啟,其實在戶外可以不用戴口罩,不過美食園遊會,每個人都還是戴上了口罩,而且很多人都打了兩劑疫苗。

疫情期間的居家令,很多人在家開始學做飯,練就一身好廚藝,主辦單位特別舉辦廚藝大賽,有道是高手在民間,12位廚藝高超者參加決賽。

OMG創辦人謝佩穎說:「希望在疫情後期,大家打完針之後,用比較安全的方法,比較好玩的形式來做一個疫情後的廚藝比賽。」

一名本台的忠實觀眾為孩子做的玉米蛋餅飯糰,進入了總決賽。

黃寶萱說:「平常就有在煮飯,因為家裡有小朋友,這次參加是因為這次菜色,是因為疫情關係,我做了一個菜,我女兒很愛吃,我就變成一個自己很愛吃的東西。」

加州已經解封,很多商店允許接種完整疫苗的顧客,店內不需戴口罩,不過全國護士協會呼籲民眾,還是保持防護措施,其中最有效的就是繼續戴口罩,尤其現在印度Delta變種,已經在多國肆虐,灣區民眾還是不要大意。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。