涉嫌刺傷94歲越華裔婆婆疑犯否認所有控罪（視頻）

【KTSF】

日前在舊金山田德隆區刺傷94歲越華裔婆婆的疑犯Daniel Cauich周五提堂,否認所有控罪。

35歲被告Cauich被控企圖謀殺罪,襲擊導致他人嚴重受傷罪,以及虐老罪,周五提堂時不承認控罪,法庭判處Cauich還押不獲保釋,被告將會在6月22日再出庭。

至於遇襲的越華裔婆婆Anh Peng Taylor,她的侄女Viananne表示,姑姐已康復出院,不過左手仍不能動,她會陪同姑姐回家及過夜,她也表示感激CYC華裔青年中心為姑姐安排之後一個月的臨時住宅。

鄰居為Taylor婆婆設立的Gofundme眾籌,現時籌得超過1.7萬元,作為婆婆康復期間起居生活的費用。

Viananne說︰「很高興有這麼多慷慨人士幫忙,非常幫得手,我至今仍感到震驚,不敢相信姑姐在家門外遇襲,該社區不再安全,但仍然意料不到,非常糟糕,令我很心痛。」

Taylor婆婆在6月16日早上10時許,在Post街800號路段無故被人刺傷,身體多處刺傷,送院搶救後目前情況穩定。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。