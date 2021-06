【KTSF】

舊金山(三藩市)上星期五發生持槍搶車事件,受傷的亞裔男事主已送醫治理。

事發在Taraval街區Santiago街1800號,上星期五凌晨5點幾,一名30幾歲的拉美裔男人持槍逼近正坐在車裡的32歲男事主,隨後兇徒跳上男事主汽車的駕駛位,逼他坐到副駕駛位,並在駕車途中威脅男事主交出財物和身份證明文件。

由於擔心自己的安全,男事主在途中跳車,而兇徒就繼續駕車揚長而去,有途人發現受傷的男事主後報警,目前男事主正在醫院接受治療,無生命危險。

警方隨後在第44大道的2300街區尋回男事主的車輛,目前兇徒仍然在逃,警方呼籲知情人士提供線索,電話是(415) 575-4444。

