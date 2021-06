Santa Clara縣宣布將跟隨加州職安局的新疫情規定（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣衛生官員周一宣佈,將跟隨加州職安局(Cal/OSHA)的新疫情規定,容許接種完整疫苗的僱員,在工作場所都無須戴口罩,與此同時,該縣還宣佈取消一項地方衛生命令,即不再要求所有企業必須確定其員工的疫苗接種狀況。

Santa Clara縣衛生局長Sara Cody醫生說︰「目前在聖縣八成12歲或以上有資格接種的人打了針,八成人至少打了一針,超過七成人在本縣接種完整疫苗,這是巨大的比例,事實上,我們的疫苗接種率是美國所有大縣中最高的,所以這是一個相當安全的地方。」

Cody宣佈,遵從加州職安局上星期頒佈的新規定,允許已經完成疫苗接種的僱員,在工作場所無須再戴口罩,也就是說在接種兩劑Moderna或Pfizer疫苗的人,或接種一劑Johnson&Johnson疫苗的人,在14天後就無需戴口罩,但是仍未接種疫苗的人,須繼續遵守防疫規定。

Santa Clara縣府法律顧問James R. Williams說︰「加州職安局的安全法規仍重要,未打完針的人要繼續戴口罩,繼續遵循建議及安全預防措施。」

仍須戴口罩的地方,包括醫院和診所、學校、托兒所以及有青少年的場所,搭乘公共交通、監獄 、無家可歸者收容所,以及緊急庇護所。

另外,縣府也宣佈取消5月18日頒布的地方衛生命令,即不再需要僱主提交僱員的疫苗接種情況,但僱主仍要遵從加州職安局最新的防疫要求。

Santa Clara縣緊急行動中心信息官張繼月(Anne Chang)說︰「根據今天的命令,5月18日的衛生命令將被撤銷,但是企業和政府實體必須完成其人員的疫苗接種狀況報告,今天的命令包括了鼓勵大眾接種疫苗來保護社區的安全,繼續鼓勵在戶外活動,還有尚未完全接種疫苗者儘量不要出行,並且要經常做新冠肺炎檢測。」

縣府衛生局接下來的工作重點,是繼續提升疫苗接種率,尤其是在遭受疫情衝擊嚴重,但目前接種率仍不高的社區,並希望為所有可以接種的人接種,這樣才能更好的保護12歲以下不能接種疫苗的孩童,以及體弱、免疫系統不好的人群。

