東灣Richmond市周日晚發生槍擊事件,造成3人死亡,8人受傷。

事發在周日父親節晚上11點左右,在Dunn大道2100路段的一處住宅內正在舉行舞會,現場有大約有100人,幾名兇徒突然出現持槍掃射,兩人當場死亡,有一人送院不治,另有8人受傷,當中5人留醫,其中一名情況危殆。

警方表示,大多數的參與者是透過Facebook廣告報名,大家並不相識,警方正查看閉路電視片段尋找線索,並向目擊者和受害者收集信息。

警方指,從現場遺留的幾百個酒樽來看,不能排除有人飲醉後犯案,槍擊案可能有針對性,與聚會無關。

