東灣680公路附近發生大火燒毀兩屋 消防員受傷

東灣Pleasant Hill靠近680公路附近周一下午發生大火,火勢非常猛烈,燒毀了兩間房屋,並導致一名消防員受傷送院。

從直升機上拍攝到畫面,可以看到當時火勢非常猛烈,大面積的房屋被燒。

根據當地警方表示,火場位於Pleasant Hill的Beth Drive和Lorenzo Drive,靠近680公路和24公路交匯處以西附近,兩間民宅遭到嚴重焚燒,甚至多處屋體結構坍塌。

根據Contra Costa縣消防局通報的消息,大火在下午3時40通報為二級火警,涉及兩間民宅,原先是在其中一棟房子著火,由於風勢很大,隨後波及到隔壁的房子。

一名消防員在進入火場救火時,被大火燒傷需要送院救治,KPIX報導指出,傷者的腳部受傷,而消防人員在撲滅火勢之後,又回到最先起火的房子進行二次搜索,有一名住客向消防人員表示,還有一隻狗被留在火場,沒有出來。

所幸事件除了一名消防員之外,沒有其他傷亡,調查人員則在火場調查大火發生的原因,目前仍不清楚。

