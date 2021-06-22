東灣680公路附近發生大火燒毀兩屋 消防員受傷

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東灣Pleasant Hill靠近680公路附近周一下午發生大火，火勢非常猛烈，燒毀了兩間房屋，並導致一名消防員受傷送院。

從直升機上拍攝到畫面，可以看到當時火勢非常猛烈，大面積的房屋被燒。

根據當地警方表示，火場位於Pleasant Hill的Beth Drive和Lorenzo Drive，靠近680公路和24公路交匯處以西附近，兩間民宅遭到嚴重焚燒，甚至多處屋體結構坍塌。

根據Contra Costa縣消防局通報的消息，大火在下午3時40通報為二級火警，涉及兩間民宅，原先是在其中一棟房子著火，由於風勢很大，隨後波及到隔壁的房子。

一名消防員在進入火場救火時，被大火燒傷需要送院救治，KPIX報導指出，傷者的腳部受傷，而消防人員在撲滅火勢之後，又回到最先起火的房子進行二次搜索，有一名住客向消防人員表示，還有一隻狗被留在火場，沒有出來。

所幸事件除了一名消防員之外，沒有其他傷亡，調查人員則在火場調查大火發生的原因，目前仍不清楚。

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