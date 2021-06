奧克蘭一死七傷槍擊案 警方指案件與舊金山幫派有關（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)Lake Merritt上星期六舉行6月節慶祝活動期間發生槍擊案,造成一人死亡,7人受傷,警方周一指出,案件與幫派有關,而涉嫌犯案的匪徒來自舊金山(三藩市)。

奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong說:「我們相信與幫派暴力有關,但與奧克蘭無關,明顯是源自舊金山的幫派暴力,我們與舊金山警方合作,並相信匪徒來到奧克蘭作案,我們的兇殺案探員斷定有幾個槍手,不止一個人,過去兩天我們得知,幾名匪徒在活動中開槍。」

警方下午召開記者會指出,上星期六在Lake Merritt,有過萬人參與不同的活動,傍晚6時多,位於Lakeshore Ave 2200號地段,有約5千人參加6月節慶祝活動時發生槍擊案,警方證實,一名22歲來自舊金山的男子送院後死亡,另外7人受傷,傷者年齡介乎16歲至60多歲。

死者以及部分傷者是匪徒開槍的目標,而其他傷者是無辜市民,警方事件中拘捕了兩個人,後來發現他們與槍擊案無關,但他們身上有槍械,顯示有不少人攜帶槍械參加活動。

警察局長表示,奧克蘭有太多人有槍,容易導致暴力罪案,而今次槍擊命案的涉案匪徒仍然在逃。

