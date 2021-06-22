奧克蘭一死七傷槍擊案 警方指案件與舊金山幫派有關（視頻）





【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭（屋崙）Lake Merritt上星期六舉行6月節慶祝活動期間發生槍擊案，造成一人死亡，7人受傷，警方周一指出，案件與幫派有關，而涉嫌犯案的匪徒來自舊金山（三藩市）。

奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong說：「我們相信與幫派暴力有關，但與奧克蘭無關，明顯是源自舊金山的幫派暴力，我們與舊金山警方合作，並相信匪徒來到奧克蘭作案，我們的兇殺案探員斷定有幾個槍手，不止一個人，過去兩天我們得知，幾名匪徒在活動中開槍。」

警方下午召開記者會指出，上星期六在Lake Merritt，有過萬人參與不同的活動，傍晚6時多，位於Lakeshore Ave 2200號地段，有約5千人參加6月節慶祝活動時發生槍擊案，警方證實，一名22歲來自舊金山的男子送院後死亡，另外7人受傷，傷者年齡介乎16歲至60多歲。

死者以及部分傷者是匪徒開槍的目標，而其他傷者是無辜市民，警方事件中拘捕了兩個人，後來發現他們與槍擊案無關，但他們身上有槍械，顯示有不少人攜帶槍械參加活動。

警察局長表示，奧克蘭有太多人有槍，容易導致暴力罪案，而今次槍擊命案的涉案匪徒仍然在逃。

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