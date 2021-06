香港《蘋果日報》面臨停運 壹傳媒工會證「動新聞」總監張志偉請辭

【有線新聞】

壹傳媒工會證實,上周被捕的動新聞總監張志偉已經請辭。張志偉因涉嫌違反《港區國安法》,上星期四被捕,工會感謝他保釋後仍不斷為同事張羅。《蘋果日報》被保安局凍結1,800萬元後面臨停運,壹傳媒工會星期二與管理層會面,得悉如果董事會星期五決定停刊,網上新聞當晚會停止更新、星期六出版最後一份報紙,現時網上財經版及英文新聞已停止更新。據了解部分編採人員會留守至最後。

《蘋果日報》如常出版,在報攤、便利店仍然有得買。但隨著部分員工辭職,網上財經版凌晨起停止更新,之後就到英文新聞。

有員工早上繼續上班,《蘋果日報》員工黎小姐︰「大家都知道這個時刻很困難,有些人說撐下去,其實我們現時是跪下去,但我覺得一定會離職,只是時間問題,只是大家的共識是做到甚麼時候。」

被問及會否怕無糧出,《蘋果日報》員工吳小姐說︰「不怕,一定會留守到最後,其實都是做好新聞,沒甚麼特別原因。」

有人選擇留守,但亦有人想留都不能留。一眾實習記者星期一被通知不能再上班,他們指其他全職同事都準備迎接最後一日上班。

《蘋果日報》實習員工MELODY(化名):「大家好像用快樂去掩蓋他們的不開心,因為辦公室的人都在告別。」

亦有支持者到壹傳媒大樓「打卡」,梁小姐:「希望有一天可以在江湖上再見到《蘋果日報》,因為現在很難找到一些報紙會講人話。」

有員工指部分組別的主管包括財經組,已經帶著全組人一起請辭,所以運作有一定影響。據了解編採人員都期望留守至最後,等待星期五董事會的決定。

