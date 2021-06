【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)的專家將於本周三會面,探討發生在青少年和年輕成人當中的與新冠疫苗相關的心臟疾病。

會面原定於上周進行,但由於新制定的6月節假期,會面推遲到了本周三。

CDC最近接到了超過300起接種新冠疫苗後發生的心臟疾病,這個人群是青少年和年輕的成年人。

CDC總監Rochelle Walensky說,這些報告涉及的是MRNA類型的疫苗,包括Pfizer和Moderna。

治療過此類炎症病例的醫生說,病症很容易治療,而且大多數患者都康復了。

專家組將審查患病風險水平,以及風險是否超過疫苗接種的好處。

