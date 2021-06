【KTSF】

達美航空(Delta)計劃僱傭超過一千名飛行員。

達美航空公司的飛行運營負責人在公司備忘錄中表示,航空業正在從疫情困境中恢復過來。

官員還補充說,目前航空公司需要培養強大的飛行員後備力量,以支持未來的需求。

達美公司將在明年夏天之前大量僱傭飛行員。

航空旅遊業正在強力復甦和持續增長,根據交通安全管理局的報告,上周末在全國各地機場共有210萬人過關,是自2020年3月7日以來人數最多的一次。

