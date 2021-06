今年內領失業金加州居民 投保加州保費可低至一元（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州健保計劃交易平台「投保加州」(Covered California)周一宣布,凡今年內有領取失業金的加州居民,均有機會申請每月保費低至一元的優質健保計劃。

自從拜登政府推行美國救助計劃,大幅增加對可負擔健保計劃的撥款之後,有更多加州居民透過投保加州購買健保計劃,而且享受較低的保費。

投保加州周二宣布,凡今年之內領取失業金的人士,如果透過投保加州申請健保計劃,有機會申請到優質健保計劃,而且每月保費可低至一元。

投保加州行政總監Peter Lee說:「這項一元保費的健保計劃,不在乎你的資產,以及2021年的收入,只要你領取過失業金,就有資格申請,如果你符合投保加州的資格,沒有醫療保險,沒有僱主提供的健保,就可以取得這高質素健保,每月保費一元,不管你的收入和資產有多少。」

所謂高質素健保是指,投保加州交易平台之中,一項叫做Silver 94的銀級計劃,除了月費低之外,每次看家庭醫生共付費是5元,每年墊底費(deductible)是75元。

申請投保加州必須是公民或合法永久居民,目前全州有約160萬人在這個交易平台購買健保計劃,由於聯邦增加補助,因此每名投保人士也有機會取得較多的津貼,減低保費負擔。

當局舉例指出,一名投保人士在疫情之中失業,當她諮詢保險經紀後,發覺自己和女兒符合Silver 94健保計劃,保費從原來每月221元降至1元,所以投保加州呼籲已投保人士可以重新使用網站附設的計算系統,查看自己是否合資格降低保費。

而仍未有醫療保險的人士,如果6月30號之前完成投保申請,新的健保計劃可於7月1號生效,詳情可上網Coveredca.com查詢

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。