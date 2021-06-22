兒童抵稅福利第一張支票將在7月15日寄出（視頻）





【KTSF 萬若全報導】

拜登總統的「美國救援法案」，當中兒童抵稅福利（Child tax credit）第一張支票將在7月15日寄出。

代表南灣及中半島的3位聯邦眾議員Anna Eshoo、Zoe Lofgren、Jackie Speier周一召開聯合記者會，強調拜登總統的兒童抵稅福利對勞工家庭的幫助，根據統計，全美有3600萬個家庭將受惠。

加州聯邦眾議員Anna Eshoo說：「這包括27,800個，將近28,000我的選區（18區）家庭，兒童佔48.3%，我的選區窮家及小孩，很多人以為我的選區（矽谷），沒有窮人，其實有的。」

周一兩位媽媽現身說法，兒童抵稅福利對他們來說有如及時雨，單親媽媽Alex Nolder說：「我5歲女兒已經意識到，我們常不讓買新玩具及參加活動，因我們負擔不起。」

有4個小孩的Natalie可以每個月領到最多1,200元，她說聊勝於無。

Natalie說：「我一天到晚都有壓力，餐桌上是否有食物給小孩，是否有住房，300元不夠，但聊勝於無。」

合資格的家庭包括個人收入不超過75,000元，或是夫妻共同申報不超過15萬元。

對於直接轉帳的家庭稅戶，兒童抵稅福利支票每個月15日就會入帳，第一張支票7月15日收到，一直到12月15日，其餘部分將在明年春天報稅時，作為退稅的一部分，合格的家庭有6歲以下兒童，每名可以拿到300元，6到17歲可以拿到250元。

如果不想每個月拿錢，也可以選擇明年一次性領取，國稅局很快會推出Child Tax Credit Update Portal供家長選擇。

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