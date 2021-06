兒童抵稅福利第一張支票將在7月15日寄出（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

拜登總統的「美國救援法案」,當中兒童抵稅福利(Child tax credit)第一張支票將在7月15日寄出。

代表南灣及中半島的3位聯邦眾議員Anna Eshoo、Zoe Lofgren、Jackie Speier周一召開聯合記者會,強調拜登總統的兒童抵稅福利對勞工家庭的幫助,根據統計,全美有3600萬個家庭將受惠。

加州聯邦眾議員Anna Eshoo說:「這包括27,800個,將近28,000我的選區(18區)家庭,兒童佔48.3%,我的選區窮家及小孩,很多人以為我的選區(矽谷),沒有窮人,其實有的。」

周一兩位媽媽現身說法,兒童抵稅福利對他們來說有如及時雨,單親媽媽Alex Nolder說:「我5歲女兒已經意識到,我們常不讓買新玩具及參加活動,因我們負擔不起。」

有4個小孩的Natalie可以每個月領到最多1,200元,她說聊勝於無。

Natalie說:「我一天到晚都有壓力,餐桌上是否有食物給小孩,是否有住房,300元不夠,但聊勝於無。」

合資格的家庭包括個人收入不超過75,000元,或是夫妻共同申報不超過15萬元。

對於直接轉帳的家庭稅戶,兒童抵稅福利支票每個月15日就會入帳,第一張支票7月15日收到,一直到12月15日,其餘部分將在明年春天報稅時,作為退稅的一部分,合格的家庭有6歲以下兒童,每名可以拿到300元,6到17歲可以拿到250元。

如果不想每個月拿錢,也可以選擇明年一次性領取,國稅局很快會推出Child Tax Credit Update Portal供家長選擇。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。