影評：體現亞洲傳統價值的同志電影《親愛的房客》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個住在樓上的房客,為什麼會致力於照顧患病房東,和領養這家中的一個年幼的孩童?

在台灣基隆發生的一則故事,片名中的房客是林健一,是位鋼琴老師。為什麼將患有糖尿病的房東周秀玉,當母親看待?無聲無怨的照顧她,忍受她的辱罵,還領養了房東的孫子小宇。其實林健一是房東已故兒子的伴偶。房東去世後,房東另外一個兒子發現母親將房子留給孫子,就懷疑林健一之所以要領養小宇,甚至謀殺房東,是為了要得到這間房子。警探也發現房東的死因也有可疑的部分,發現林健一和一個毒販情人買芬太尼,而吃過量藥也是導致房東死亡的原因。警探的調查迅速逼近林健一,促使他失去教琴的工作,甚至可能失去小宇的撫養權。到底這位房客是否是個低調的殺人犯?而他又如何涉及伴偶的死?故事鋪排逐漸揭露。

電影中的房客,這個幕幕出現的靈魂人物,在莫子儀的細膩詮釋下,令人感受到他的孝順心態、私慾、內疚等,是以一幕幕的無聲勝有聲的演出感動觀眾。在上屆金馬獎中獲得最佳男主角當之無愧。同樣摘下金馬獎最佳女配角,飾演房東的陳淑芳,也將她的角色塗上突破性色彩。電影的原創音樂奪下這電影的第三隻金馬。

由鄭有傑導演的影片節奏偏慢,特別是電影前半部,令觀眾摸索了一段時間。後來的劇情引人入勝,到了電影結尾,大家會被劇情打動。台灣雖然已經合法同性通婚,但社會上對同性伴侶的歧視,還是根深蒂固。而這個另類男媳的故事,也是一個具有典型亞洲價值觀的故事。正是這難得一見的題材,將電影素質再度提高。

《親愛的房客》是近年來突出的一部台灣本土作品。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在正在舉行中的舊金山國際同志影展Frameline 線上放映,一直到6月27日。購票細節可到影展網站查詢。網址是:frameline.org

電影網頁:https://www.facebook.com/DearTenant/

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Dear Tenant” Review: Taiwanese LGBT drama weaves a love story laid with Asian family values

“Screening Room” reviews “Dear Tenant”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.facebook.com/DearTenant/

Now streaming at frameline.org till June 27, 2021