華裔非裔社區人士齊聚華埠花園角 出席「在鬥爭中團結」集會（視頻）

周六就是底特律華裔陳果仁(Vincent Chin)因為種族仇恨遭到謀殺39周年的紀念,華裔和非洲裔在內的社區人士周五齊聚在華埠花園角,出席「在鬥爭中團結」集會。

非洲裔民權領袖Jesse Jackson周五現身舊金山華埠花園角,出席反對仇視的集會活動「Solidarity in the Struggle」,「在鬥爭中團結」,他還特地走入人群,和散房的華裔長者們一一的握手致意,隨後他率領群眾喊出族裔平權的名言。

非洲裔民權領袖Jesse Jackson說:「我是一個人,我是一個人,請尊重我,請保護我。」

為了消除種族仇恨,加強亞裔和非洲裔社區的了解和團結,前華協中心行政總監方小龍牧師邀請了來自華裔、非洲裔、穆斯林,以及印地安部落的關注人士齊聚一堂,展開三天的活動。

周三是最後壓軸的集會,在場人士除了提到George Floyd事件,掀起的黑人生命寶貴運動,同時也紀念39年前因為種族仇恨而遭到殺害的陳果仁。

Rainbow Push Coalition全球大使Vijay Prabhakar說:「我們失去了陳果仁,我們失去了George Flyod,我們不能再失去任何生命。」

也有人提到華裔近期遭攻擊的事件,情緒激動。

穆斯林社區關注人士Hala Hijazi說:「這不僅是對華裔婦女的攻擊,也是對非洲裔婦女的攻擊,對拉美裔婦女的攻擊,對阿拉伯婦女的攻擊,對我們母親的攻擊。」

舊金山地檢官博徹思也有到場致意,但就沒有被邀請發言。

1982年,27歲的陳果仁在底特律一家酒吧和朋友慶祝時,被兩名白人誤以為是日本人,對其仇恨攻擊和侮辱,還用球棒擊中頭部致死。

當年曾經為陳果仁伸張正義的人士,周五也重新回到了這場集會,一起悼念這起事件。

當年關注陳果仁事件的前華人權益促進會行政主任謝國器,特別提到周五是慶祝廢除黑奴制度的聯邦假日Juneteenth,不過族裔不平等的問題至今仍然存在。

華人權益關注人士謝國器(Henry Der)說:「1865年6月19日,奴隸制在美國終結,令人難過的是,仇恨和種族主義卻沒有結束,直到今天,有色人種社區仍在不斷遭受仇恨、種族主義和歧視,為此我們應該繼續奮鬥。」

由於陳果仁是種族仇恨的受害者,活動主辦方認為,他的命案呼應了George Floyd警暴案,以及最近在全美大幅激增的仇視亞裔案件,希望藉著紀念活動,讓族裔團結、奮鬥為明天。

