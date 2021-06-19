華裔非裔社區人士齊聚華埠花園角 出席「在鬥爭中團結」集會（視頻）





【KTSF 古琳嘉報導】

周六就是底特律華裔陳果仁（Vincent Chin）因為種族仇恨遭到謀殺39周年的紀念，華裔和非洲裔在內的社區人士周五齊聚在華埠花園角，出席「在鬥爭中團結」集會。

非洲裔民權領袖Jesse Jackson周五現身舊金山華埠花園角，出席反對仇視的集會活動「Solidarity in the Struggle」，「在鬥爭中團結」，他還特地走入人群，和散房的華裔長者們一一的握手致意，隨後他率領群眾喊出族裔平權的名言。

非洲裔民權領袖Jesse Jackson說：「我是一個人，我是一個人，請尊重我，請保護我。」

為了消除種族仇恨，加強亞裔和非洲裔社區的了解和團結，前華協中心行政總監方小龍牧師邀請了來自華裔、非洲裔、穆斯林，以及印地安部落的關注人士齊聚一堂，展開三天的活動。

周三是最後壓軸的集會，在場人士除了提到George Floyd事件，掀起的黑人生命寶貴運動，同時也紀念39年前因為種族仇恨而遭到殺害的陳果仁。

Rainbow Push Coalition全球大使Vijay Prabhakar說：「我們失去了陳果仁，我們失去了George Flyod，我們不能再失去任何生命。」

也有人提到華裔近期遭攻擊的事件，情緒激動。

穆斯林社區關注人士Hala Hijazi說：「這不僅是對華裔婦女的攻擊，也是對非洲裔婦女的攻擊，對拉美裔婦女的攻擊，對阿拉伯婦女的攻擊，對我們母親的攻擊。」

舊金山地檢官博徹思也有到場致意，但就沒有被邀請發言。

1982年，27歲的陳果仁在底特律一家酒吧和朋友慶祝時，被兩名白人誤以為是日本人，對其仇恨攻擊和侮辱，還用球棒擊中頭部致死。

當年曾經為陳果仁伸張正義的人士，周五也重新回到了這場集會，一起悼念這起事件。

當年關注陳果仁事件的前華人權益促進會行政主任謝國器，特別提到周五是慶祝廢除黑奴制度的聯邦假日Juneteenth，不過族裔不平等的問題至今仍然存在。

華人權益關注人士謝國器（Henry Der）說：「1865年6月19日，奴隸制在美國終結，令人難過的是，仇恨和種族主義卻沒有結束，直到今天，有色人種社區仍在不斷遭受仇恨、種族主義和歧視，為此我們應該繼續奮鬥。」

由於陳果仁是種族仇恨的受害者，活動主辦方認為，他的命案呼應了George Floyd警暴案，以及最近在全美大幅激增的仇視亞裔案件，希望藉著紀念活動，讓族裔團結、奮鬥為明天。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。