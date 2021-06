聯邦通訊委員會通過新禁令限制中國科技設備

【有線新聞】

美國聯邦通訊委員會表決通過新禁令,收緊針對華為、中興等5間中國企業產品的交易限制。

聯邦通訊委員會4票一致贊成初步通過新禁令,將以安全威脅為由,禁止在美國使用華為、中興、海康威視、大華科技和海能達通信的設備,亦可能撤銷原先批出的許可,迫使美國地方政府和院校等更換監控鏡頭系統,但無列明移除設備的期限。

監控鏡頭的龍頭供應商海康威視和大華均否認威脅美國國安,華為亦批評措施是不必要。這些中國企業早前已被列入華府的國家安全黑名單。

中國外交部指美方至今未有提供證據,以所謂國家安全為由、濫用國家力量打壓中國企業,批評是赤裸裸的經濟和科技霸凌,此舉亦公然否定美方一貫標榜的市場經濟原則,敦促美方停止將經濟問題政治化,為中國企業在美國正常經營提供公平、公正、不帶歧視的環境。

