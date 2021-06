醫學專家指舊金山在接種疫苗方面已達全體免疫（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

醫學界人士認為,舊金山在在接種疫苗工作方面已經達到全體免疫,但是還是要鼓勵更多的人接種疫苗,以對抗變種病毒的威脅。

截至上個星期,全球已經有近兩億新冠病毒感染案例,上星期的新增病例有大約300萬,比前一個星期下跌15%,新增死亡病例也在同時期下跌3%。

目前疫情惡化的地區包括南美洲、非洲南部、亞洲的蒙古和馬來西亞。

舊金山加大的醫學專家表示,加州本週重啟經濟,疫情的發展方向可以參考英國的疫情,英國目前的新病例來自印度(Delta)變種病毒株,構成九成的新病例,接種疫苗人口雖然超過45%,但是因為21歲以下的人還沒有接種疫苗,目前的新病例多數出現在24歲以下的人口,這也使得英國推遲到7月中才全面重啟經濟,以便讓更多的人得到疫苗的保護。

加州目前有超過四成的人接種了疫苗,舊金山也已經有超過六成的人接種了完整疫苗。

醫學專家表示,加州過去一個月的新病例中,有58%感染英國變種,巴西變種10%,印度變種是3%,但是因為印度變種更容易傳染,正如英國目前的情況,加州將會有更多病例出自印度變種。

新冠病毒目前每兩個星期變種一次,還會有更多變種出現,群體免疫是對抗病毒變種的最佳辦法。

舊金山加大傳染病科教授陳子平(Peter Chin-Hong)說:「即使病毒來到社區中,人們也不會互相傳播,也就是透過免疫者來中斷這傳播鏈,像是保鏢一樣對抗病毒。」

陳教授補充,要是免疫趕不及病毒變種,就更需要在未來幾個月接種新的疫苗來對抗病毒的新變種,因此,美國目前捐疫苗給其他國家的計劃,也是希望達到同樣目標。

