醫學專家指舊金山在接種疫苗方面已達全體免疫（視頻）





【KTSF 歐志洲報導】

醫學界人士認為，舊金山在在接種疫苗工作方面已經達到全體免疫，但是還是要鼓勵更多的人接種疫苗，以對抗變種病毒的威脅。

截至上個星期，全球已經有近兩億新冠病毒感染案例，上星期的新增病例有大約300萬，比前一個星期下跌15%，新增死亡病例也在同時期下跌3%。

目前疫情惡化的地區包括南美洲、非洲南部、亞洲的蒙古和馬來西亞。

舊金山加大的醫學專家表示，加州本週重啟經濟，疫情的發展方向可以參考英國的疫情，英國目前的新病例來自印度（Delta）變種病毒株，構成九成的新病例，接種疫苗人口雖然超過45%，但是因為21歲以下的人還沒有接種疫苗，目前的新病例多數出現在24歲以下的人口，這也使得英國推遲到7月中才全面重啟經濟，以便讓更多的人得到疫苗的保護。

加州目前有超過四成的人接種了疫苗，舊金山也已經有超過六成的人接種了完整疫苗。

醫學專家表示，加州過去一個月的新病例中，有58%感染英國變種，巴西變種10%，印度變種是3%，但是因為印度變種更容易傳染，正如英國目前的情況，加州將會有更多病例出自印度變種。

新冠病毒目前每兩個星期變種一次，還會有更多變種出現，群體免疫是對抗病毒變種的最佳辦法。

舊金山加大傳染病科教授陳子平（Peter Chin-Hong）說：「即使病毒來到社區中，人們也不會互相傳播，也就是透過免疫者來中斷這傳播鏈，像是保鏢一樣對抗病毒。」

陳教授補充，要是免疫趕不及病毒變種，就更需要在未來幾個月接種新的疫苗來對抗病毒的新變種，因此，美國目前捐疫苗給其他國家的計劃，也是希望達到同樣目標。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。