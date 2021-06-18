94歲越華裔婆婆被刺傷 疑犯去年多次被捕但獲釋（視頻）





【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）地檢官博徹思（Chesa Boudin）表示，周三刺傷94歲越華裔婆婆的疑犯，是個有多宗重罪案底的慣犯，地檢處曾經向法庭要求讓Cauich羈押候審，但是法官並沒有採納意見。

94歲越華裔婆婆Anh Peng Taylor，周三早上10時許，在田德隆區Post街800號路段無故被人刺傷，送院搶救後目前情況穩定。

Taylor的侄女表示，姑姐手腕被刺傷，頭部被打傷，身體也有多處被輕微刺傷。

Taylor又問侄女，為何這種事會發生在她身上，侄女又指出，當時並無目擊者上前幫姑姐，但多得有一人報警。

Anh Taylor婆婆只講廣東話，丈夫是一名美國退伍軍人，有兩年前過身，婆婆在舊金山居住了40多年。

至於本案疑犯，35歲Daniel Cauich，被控企圖謀殺罪，周五提堂。

地檢官表示，Cauich是一名有多宗案底的男子，曾被控謀殺、爆竊等多項重罪，單是去年已被捕多次，但之後又獲釋。

舊金山警察工會更加指出，Cauich犯本案時，腳踝上戴著監視器，質問地檢官博徹思在舊金山如何才能將這種人拘留。

博徹思就回應指，Cauich在今年5月被捕時，地檢處曾向法庭要求讓Cauich羈押候審，但是法官並沒有採納意見。

博徹思說：「我們無權力為審前拘留作出最後決定，只有法庭有權，本案中很可惜的是，法庭決定釋放我們認為是危險的人，我們認為應該繼續拘留他。」

博徹思又提到，兩年前當法庭審理Cauich被控謀殺的案件時，由於警員在落口供前，向Cauich宣讀憲法權利時，沒有提供妥當的西班牙語傳譯或語言服務，令到法官最後以不能採納Cauich的證詞為理由，撤銷了Cauich的謀殺控罪。

博徹思指，如果當年有警員識講西班牙語，或提供相關傳譯服務，該法官就不會撤銷控罪。

協助亞裔罪案受害人的社區青年中心行政總監溫靜婷對本台表示，Anh Taylor婆婆在舊金山獨居，只有侄女一個親人，溫靜婷引述家人表示，婆婆周四右手仍然腫，預計周五會出院，社區青年中心將聯繫其他社區機構，為婆婆安排回家後的居家護理，而鄰居也為婆婆設立Gofundme眾籌，目標是籌集1萬元，作為婆婆康復期間起居生活的費用，因為婆婆有可能不可以再獨自生活。

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