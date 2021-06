94歲越華裔婆婆被刺傷 疑犯去年多次被捕但獲釋（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)地檢官博徹思(Chesa Boudin)表示,周三刺傷94歲越華裔婆婆的疑犯,是個有多宗重罪案底的慣犯,地檢處曾經向法庭要求讓Cauich羈押候審,但是法官並沒有採納意見。

94歲越華裔婆婆Anh Peng Taylor,周三早上10時許,在田德隆區Post街800號路段無故被人刺傷,送院搶救後目前情況穩定。

Taylor的侄女表示,姑姐手腕被刺傷,頭部被打傷,身體也有多處被輕微刺傷。

Taylor又問侄女,為何這種事會發生在她身上,侄女又指出,當時並無目擊者上前幫姑姐,但多得有一人報警。

Anh Taylor婆婆只講廣東話,丈夫是一名美國退伍軍人,有兩年前過身,婆婆在舊金山居住了40多年。

至於本案疑犯,35歲Daniel Cauich,被控企圖謀殺罪,周五提堂。

地檢官表示,Cauich是一名有多宗案底的男子,曾被控謀殺、爆竊等多項重罪,單是去年已被捕多次,但之後又獲釋。

舊金山警察工會更加指出,Cauich犯本案時,腳踝上戴著監視器,質問地檢官博徹思在舊金山如何才能將這種人拘留。

博徹思就回應指,Cauich在今年5月被捕時,地檢處曾向法庭要求讓Cauich羈押候審,但是法官並沒有採納意見。

博徹思說:「我們無權力為審前拘留作出最後決定,只有法庭有權,本案中很可惜的是,法庭決定釋放我們認為是危險的人,我們認為應該繼續拘留他。」

博徹思又提到,兩年前當法庭審理Cauich被控謀殺的案件時,由於警員在落口供前,向Cauich宣讀憲法權利時,沒有提供妥當的西班牙語傳譯或語言服務,令到法官最後以不能採納Cauich的證詞為理由,撤銷了Cauich的謀殺控罪。

博徹思指,如果當年有警員識講西班牙語,或提供相關傳譯服務,該法官就不會撤銷控罪。

協助亞裔罪案受害人的社區青年中心行政總監溫靜婷對本台表示,Anh Taylor婆婆在舊金山獨居,只有侄女一個親人,溫靜婷引述家人表示,婆婆周四右手仍然腫,預計周五會出院,社區青年中心將聯繫其他社區機構,為婆婆安排回家後的居家護理,而鄰居也為婆婆設立Gofundme眾籌,目標是籌集1萬元,作為婆婆康復期間起居生活的費用,因為婆婆有可能不可以再獨自生活。

